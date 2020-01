Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 gennaio 2020: centrato il 6, vinti 67 milioni

Ecco le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 28 gennaio 2020. I numeri vincenti e le quote.La sestina vincente del Superenalotto: 16 21 33 50 57 89. Numero Jolly 52, Superstar 26. Centrato il 6 è stata realizzata nel Superenalotto di stasera: la schedina vincente vale 67.218.272,10 euro ed è stata giocata in una tabaccheria ad Arcola, in provincia della Spezia.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 41 2 9 49 68

CAGLIARI 10 81 6 52 5

FIRENZE 82 28 84 71 89

GENOVA 60 36 40 47 46

MILANO 15 87 58 13 1

NAPOLI 72 42 38 79 74

PALERMO 28 11 88 72 24

ROMA 61 84 3 5 19

TORINO 58 64 37 21 14

VENEZIA 81 34 17 56 12

NAZIONALE 89 21 25 1 22



SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

16 21 33 50 57 89

Numero Jolly 52

Superstar 26

10ELOTTO, I NUMERI

Ultimo aggiornamento: 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 6 9 10 11 15 28 34 36 41 42 58 60 61 64 72 81 82 84 87Numero Oro 41Doppio Oro 41 2