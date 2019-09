Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 24 settembre 2019

estrazioni d i Lotto, Superenalotto e 10 eLotto di oggi martedì 24 settembre 2019: dalle 20 i numeri vincenti, a seguire pubblicheremo le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 7 45 55 60 81 89. Numero Jolly 25, Superstar 29. Nessun 6 né 5+, il jackpot sale a 8 milioni e 400 mila euro.









LOTTO, LE RUOTE

BARI 87 11 66 51 2

CAGLIARI 84 56 69 50 77

FIRENZE 75 37 48 65 86

GENOVA 5 86 21 60 82

MILANO 80 32 1 11 78

NAPOLI 68 28 69 44 2

PALERMO 45 43 89 52 79

ROMA 68 86 48 49 22

TORINO 27 25 34 44 75

VENEZIA 57 75 50 84 86

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

7 45 55 60 81 89

Numero Jolly 25

Superstar 29

10ELOTTO, I NUMERI

5 11 25 27 28 32 37 43 45 48 56 57 66 68 69 75 80 84 86 87

Numero Oro 87

Doppio Oro 87 11



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 47.177,75

Punti 4: 501 totalizzano Euro: 389,96

Punti 3: 20.202 totalizzano Euro: 28,79

Punti 2: 330.573 totalizzano Euro: 5,43



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 38.996,00

Punti 3SS: 93 totalizzano Euro: 2.879,00

Punti 2SS: 1.645 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 11.182 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 25.000 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 14.009 totalizzano Euro: 350.225,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 8.400.000,00

