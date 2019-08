Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 1 agosto 2019: tutti i numeri vincenti. Nessun 6 e 5+, jackpot a 201 milioni di euro

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 1 agosto 2019: i numeri vincenti di oggi e le quote. La sestina vincente di oggi del Superenalotto è questa: 20 30 37 52 82 83 Numero jolly 18 Numero Superstar 52 . Nessun 6 e 5+ anche in questa estrazione. Il jackpot per l'estrazione di sabato prossimo sale alla strabiliante cifra di 201 milioni di euro.



LOTTO, LE RUOTE

BARI 10 78 63 15 24

CAGLIARI 27 44 11 54 65

FIRENZE 52 19 5 86 54

GENOVA 89 70 43 60 59

MILANO 45 20 76 29 31

NAPOLI 82 27 40 87 68

PALERMO 79 52 88 15 46

ROMA 79 3 51 55 16

TORINO 38 85 68 50 77

VENEZIA 85 1 15 34 5

Ecco le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 1 agosto 2019: i numeri vincenti di oggi e le quote.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

20 30 37 52 82 83

Numero jolly 18

Numero Superstar 52

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

1 3 5 10 11 19 20 27 38 43

44 45 52 63 70 78 79 82 85 89

NUMERO ORO: 10

DOPPIO ORO: 10 78





LE QUOTE

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.92 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 52.322,40

Punti 4: 744 totalizzano Euro: 426,82

Punti 3: 32.022 totalizzano Euro: 29,99

Punti 2: 530.015 totalizzano Euro: 5,64

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 42.682,00

Punti 3SS: 231 totalizzano Euro: 2.999,00

Punti 2SS: 3.374 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 20.279 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 41.676 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 21.771 totalizzano Euro: 544.275,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 201.400.000,00

