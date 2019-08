Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 24 agosto 2019: numeri e quote. Nessun 6 e 5+

Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 24 agosto: tutti i numeri vincenti. Dopo la scorpacciata di milioni di qualche estrazione fa, con i 209 milioni di euro vinti a Lodi, nessun 6 e 5+ nell'estrazione di questa sera. Il Superenalotto assegnerà per la prossima estrazione un jackpot multimilionario, da 55 milioni e 800 mila euro.





BARI 32 81 76 24 77

CAGLIARI 53 69 16 66 57

FIRENZE 71 67 53 16 76

GENOVA 52 39 6 79 55

MILANO 29 21 69 74 40

NAPOLI 87 71 79 52 19

PALERMO 73 84 49 16 23

ROMA 56 23 14 79 27

TORINO 65 13 80 6 49

VENEZIA 11 13 6 40 65

NAZIONALE 42 56 64 80 26



SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

20 36 40 42 63 86

Numero Jolly 17

Superstar 4



SUPERENALOTTO, LE QUOTE



Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.102 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 46.254,55

Punti 4: 590 totalizzano Euro: 398,13

Punti 3: 22.119 totalizzano Euro: 32,02

Punti 2: 356.527 totalizzano Euro: 6,17



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 39.813,00

Punti 3SS: 117 totalizzano Euro: 3.202,00

Punti 2SS: 1.834 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.436 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 32.532 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 16.991 totalizzano Euro: 424.775,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 55.800.000,00



10ELOTTO, I NUMERI

11 13 16 21 23 29 32 39 52 5356 65 67 69 71 73 76 81 84 87Numero Oro 32Doppio Oro 32 81