Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 25 luglio.

La combinazione vincente del concorso n.89 di quest'anno del Superenalotto è la seguente: 7, 20, 28, 36, 55, 60, Numero Jolly 4, Numero Superstar 88: chi dovesse indovinare i sei numeri giusti si porterà a casa 195 milioni di euro.

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.89 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 850.548,58

Punti 5: 9 totalizzano Euro: 30.532,52

Punti 4: 1.189 totalizzano Euro: 234,24

Punti 3: 42.573 totalizzano Euro: 19,75

Punti 2: 597.260 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO P

unti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 23.424,00

Punti 3SS: 212 totalizzano Euro: 1.975,00

Punti 2SS: 3.028 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 17.881 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 36.470 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 19.272 totalizzano Euro: 481.800,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 196.400.000,00

Estrazionidi oggi, i numeri vincenti, la sestina vincente e le quote.BARI 26 90 22 14 77CAGLIARI 25 6 5 1 16FIRENZE 9 68 65 52 38GENOVA 50 37 55 22 76MILANO 7 18 13 61 50NAPOLI 84 23 1 49 87PALERMO 59 29 2 74 61ROMA 26 83 37 60 13TORINO 56 33 17 22 1VENEZIA 85 44 33 14 36NAZIONALE 4 34 62 82 77