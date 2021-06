Estate, presenza stranieri in crescita del 15,3%: 12 milioni di arrivi tra giugno e settembre

Cresce l'affluenza dei turisti stranieri in Italia, in un estate che segna la rinascita del settore dopo gli ultimi diffcili mesi di pandemia: oltre 25 milioni i pernottamenti (+15,3% sul 2020) e 12,3 milioni gli arrivi in Italia tra giugno-settembre provenienti da Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Usa. Oltre la metà degli stranieri di questi 5 Paesi, infatti, avrebbe deciso di andare in vacanza, il 5% optando per l'Italia. Mare, montagna e città d'arte le mete preferite. Le stime emergono dall'indagine di Demoskopika per conto del Comune di Siena sui consumi turistici degli stranieri.

SEMPRE PIÙ GREEN - Quasi uno su dieci in arrivo in Italia quest'estate opta per la campagna e l'agriturismo per una vacanza spinta del bisogno di libertà, sicurezza, voglia di stare all'aria aperta dopo le limitazioni dell'emergenza Covid, ma anche buon cibo. È quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati dell'indagine Demoskopika dalla quale emerge che ben l'8% dei turisti stranieri in Italia in arrivo da Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Usa tra giugno e settembre punta su campagna e l'agriturismo e la buona cucina casareccia rimane l'attività prediletta dagli ospiti. Ma occhio anche ai connazionali.

C'è infatti un 17% degli italiani che sceglie di trascorrere le vacanze estive 2021 in campagna, parchi naturali e oasi, tra verde ed enogastronomia, coniugando la voglia di normalità con la garanzia di stare in sicurezza senza rischiare gli affollamenti, secondo l'indagine Coldiretti/Notosondaggi sui cittadini che hanno deciso la destinazione delle ferie. La campagna è diventata così la seconda meta delle vacanze subito dopo il mare, sottolinea Coldiretti, proprio per effetto dell'emergenza sanitaria che ha fatto cambiare i programmi di una fetta consistente della popolazione nazionale. Gli agriturismi, peraltro, spesso situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all'aperto, sono forse, sottolinea Coldiretti, i luoghi più sicuri dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. Una scenario importante per i 24mila agriturismi presenti in Italia dopo che le chiusure a singhiozzo dall'inizio della pandemia hanno tagliato i redditi degli operatori agrituristici con perdite di fatturato stimate alla Coldiretti in 1,2 miliardi di euro.