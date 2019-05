È morto uno dei due escursionisti recuperati sul monte Cusna

È morto l'escursionista di 69 anni recuperato questa mattina insieme a un amico sul, sull'Appennino reggiano. Arrivato all'ospedale Maggiore di Parma in condizioni disperate - era in- non ce l'ha fatta nonostante i tentativi di rianimazione. La vittima si chiamava, ed era residente ad Albinea ( Reggio Emilia ).Ieri, in tarda matttinata, i due escursionisti erano rimastiin località Passone dopo essere stati sorpresi da unache ha impedito loro il rientro a casa. I due,, hanno lanciato l'allarme intorno alle 13.00 affermando di essere affaticati e preoccupati ma di non avere particolari problemi disalute. S