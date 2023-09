Variante Eris: quanto dura, come cambiano i sintomi e perché è più contagiosa. Cosa sappiamo

Quanto durano i sintomi della variante Eris? Il Covid continua a correre, dopo aver rialzato la testa ormai da qualche settimana: in soli 7 giorni si è registrato un aumento dei casi pari al 44%, secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità (Iss).

Covid e gene Neanderthal, Remuzzi: «Lo studio indica i rischi, ma non spiega le cause del fenomeno»

Cos'è

Soprannominata “Eris”, EG.5 è una discendente della variante Omicron di COVID-19, spiega William Schaffner a Health, specialista in malattie infettive e professore presso la Vanderbilt University School of Medicine. "Omicron è come se fosse il 'nonno' di 'Eris'", dice.

Quanto dura

Sebbene il dottor Schaffner riconosca che “Eris” sta causando una malattia lieve, sottolinea che “lieve” significa qualcosa di diverso per la comunità medica rispetto a chiunque altro. "'Lieve significa che non è necessario il ricovero in ospedale", afferma. “Se vieni contagiato da 'Eris', puoi sentirti male per almeno due o tre giorni".

Contagiosità

“'Eris è altamente contagiosa, come lo era Omicron, ma non causa malattie più gravi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha parlato dell’aumento di “Eris”, sottolineando in una prima valutazione che “il rischio per la salute pubblica rappresentato dall’EG.5 è valutato basso a livello globale”.

I sintomi

L’EG.5 “sembra avere gli stessi sintomi”, afferma Thomas Russo, professore e primario di malattie infettive presso l’Università di Buffalo a New York. Lo stesso vale per “Pirola”, ha detto in precedenza a Prevention l’esperto di malattie infettive Amesh A. Adalja, MD, studioso senior presso il Johns Hopkins Center for Health Security . Questi possono includere, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC):

Febbre o brividi

Tosse

Mancanza di respiro o difficoltà a respirare

Fatica

Dolori muscolari o corporei

Mal di testa

Nuova perdita del gusto o dell'olfatto

Mal di gola

Congestione o naso che cola

Nausea o vomito

Diarrea

"La maggior parte delle persone avrà un'infezione del tratto respiratorio superiore, ma alcune persone svilupperanno una malattia più grave, che sarà un'infezione del tratto respiratorio inferiore", afferma il dottor Russo. "Alcune persone sviluppano sintomi non respiratori, come la diarrea."Anche la congiuntivite, nota anche come occhio rosa, può essere un sintomo, afferma il dottor Schaffner.

Nel complesso, il dottor Russo afferma che “Eris”, o EG.5, “si comporta come le altre varianti di Omicron in termini di sintomi”. Una cosa meno probabile con "Eris", però, è la perdita del gusto e dell'olfatto, dice il dottor Russo.

Cosa fare

Se risulti positivo al COVID, bisogna contattare il tuo medico di base, se ne hai uno. I farmaci antivirali funzionano meglio se assunti il ​​prima possibile , quindi è importante mettersi alla prova e chiamare il medico il prima possibile se si avvertono sintomi. Il ministero inoltre raccomanda inoltre di isolarsi per almeno cinque giorni da quando si sono sviluppati per la prima volta i sintomi del virus. L'isolamento può terminare dopo il quinto giorno o quando non avrai più la febbre senza l'uso di farmaci.