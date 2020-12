Ercolano, maxi-rissa in strada a calci e pugni nonostante la zona rossa: ira sui social

Zona rossa e lockdown, come nulla fosse. Una maxi rissa in strada a Ercolano, in provincia di Napoli, tra le macchine parcheggiate e la gente indignata dalle finestre a riprendere la scena, ha scatenato l'ira sui social in queste ore.

Nonostante il lockdown e le restrizioni, decine di persone si sono picchiate con calci e pugni tra le urla e i clacson impazziti. Il video, diventato virale in rete, è stato postato da un uomo che racconta il triste spettacolo commentando: «Questa è Ercolano».

Natale, Lamorgese: «Nessun cedimento sui controlli, ingressi contingentati in metro»

Covid Roma, stretta sulle feste: più multe per la movida. Soldati davanti ai locali

Covid a Roma, risse e zero distanziamenti: inferno a Campo de' Fiori

Ultimo aggiornamento: 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA