Fagiolini surgelati venduti da Eurospin ritirati dal mercato: erba velenosa nella confezione

di Alessia Strinati

Erba velenosa nella confezione dei fagiolini surgelati. Sono stati ritirati dal mercato alcuni lotti dei fagiolini finissimi surgelati, prodotti dall’azienda Greenyard Frozen France sas di Moreac, in

Francia

, e commercializzati in Italia da

Eurospin

Italia Spa in buste da 600 grammi ciascuna a marchio Delizie Dal Sole. Il prodotto potrebbe aver avuto

contaminazioni

chimiche, nello specifico, all'i

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nterno delle confezioni potrebbe essere presente un'erba velenosa per la salute dei consumatori. ​ Per questo motivo il Ministero della Salute ha previsto il ritiro dei prodotti. Nello specifico di tratta dei lotti 9043M e 9043MX con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 02/2021 e 01/2021. Prodotti che sono stati distribuiti solo in depositi del Nord Italia. Il richiamo avviene a scopo precauzionale e si invitano tutte le persone che dovessero aver acquistato il prodotto prima del provvedimento a restituirlo nel punto vendita in cui è stato acquistato dove si provvederà a un rimborso. L'erba con cui sarebbe stato contaminato il prodotto sarebbe la Datura stramonium, ovvero lo stramonio comune, una pianta altamente velenosa a causa dell'elevata concentrazione di potenti alcaloidi. Conosciuta con i nomi di erba del diavolo ed erba delle streghe a causa delle sue proprietà narcotiche, sedative ed allucinogene, potrebbe avere gravissime conseguenze sulla salute dei consumatori.