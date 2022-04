Epatite acuta, quali sono i sintomi. Il Ministero: «Può essere contagiosa come il raffreddore»

Quali sono i sintomi dell'epatite acuta e come si prende? Nell'epoca pandemica in cui viviamo è necessario innanzitutto premettere che «non è stato identificato alcun legame con il vaccino anti Covid-19» nei casi di

epatite acuta con causa sconosciuta nei bambini. A evidenziarlo la circolare del ministero della Salute, a firma del direttore generale Prevenzione sanitaria Giovanni Rezza.

Epatite acuta pediatrica, allerta del Ministero della Salute. «Segnalare ogni caso sospetto, nessun legame con il vaccino Covid»

Epatite acuta, quali sono i sintomi

Per il Ministero della Salute i nuovi casi di epatite acuta tra i bambini potrebbero essere infezione da Adenovirus. Quali sono i sintomi? Una malattia lieve, con sintomi simili al raffreddore, vomito e diarrea. Dalla massima autorità in tema arriva anche una notizia rassicurante, perché la maggior parte delle persone infettate non presenta complicazioni. Rimangono però diversi dubbi sull'origine dei recenti casi di epatite, perché gli Adenovirus non causano comunemente l'epatite, che è una complicazione rara, nota di solito tra gli individui immunocompromessi. E ciò sta portando a pensare, se non addirittura a ipotizzare, la comparsa di una nuova variante in circolazione che causi una grave epatite nei bambini. Oppura anche che una variante comunemente in circolazione stia colpendo soprattutto bambini più piccoli forse immunologicamente non protetti in relazione alla minore circolazione di Adenovirus durante la pandemia Covid-19.

Epatite acuta bambini, come riconoscere i sintomi. Pronta circolare Ministero per i controlli

Quanti sono i casi?

È il Regno Unito la Nazione dove si è registrato il maggior numero di casi (108 al 21 aprile). Nei paesi europei al momento si contano 38 casi, considerando anche gli 11 casi in Italia. Questa la situazione negli altri paesi Irlanda: 3 casi di epatite grave da marzo 2022, in bambini di età compresa tra 4 e 11 anni, un caso è risultato positivo al test per rinovirus; un caso positivo al test per Herpes virus-7; nessun caso è risultato positivo al test SARS-CoV-2 e al test per Adenovirus. Spagna: 13 casi da gennaio 2022, di cui 7 confermati, 3 maschi e 4 femmine di età compresa tra 18 mesi e 7 anni, 6 possibili, 2 maschi, 3 femmine e 1 caso di cui non è nota l'informazione, di età compresa tra i 12 e i16 anni. Paesi Bassi: 4 casi, di cui 3 hanno richiesto trapianto. Danimarca: 3 (forse 4) casi da dicembre. Francia: 2 casi sospetti. Belgio: 1 caso di 10 anni risultato positivo al test per Adenovirus. Romania: 1 caso di 4 anni con esordio a marzo 2022.