Enac, bloccato il sito per l'aviazione civile: «È sotto attacco hacker, a rischio tutti i dati»

Problemi per il sito web dell'Enac, riferimento dell'Aviazione civile italiana: sulla schermata di www.enac.gov.it il sito risulta in manutenzione da più di 24 ore. Secondo il Corriere della Sera potrebbe trattarsi di un virus di tipo "ransomware", che dopo qualche giorno distrugge l'intero server con il suo contenuto se non viene pagato un riscatto in denaro.

Fatto sta che da giorni i dipendenti dell'Enac non riuscirebbero più a utilizzare la posta elettronica e gli archivi digitali con tutte le informazioni sui nomi dei passeggeri che hanno volato tra Italia e resto del mondo negli ultimi anni. Bloccato anche tutto il sistema che riguarda i droni, con l'impossibilità di conseguire l'attestato online per pilotarli e il regolamento attualmente in vigore. L'attacco hacker per ora non sarebbe stato rivendicato.

