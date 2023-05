Maltempo in Emilia-Romagna, come aiutare le zone colpite dall’alluvione: via alla raccolta fondi

Maltempo, come aiutare chi è in difficoltà? Per via dell’alluvione causata dalle abbondanti piogge iniziate martedì, in Emilia-Romagna circa 13mila persone sono state costrette a lasciare le loro case: nove persone sono morte e molte sono disperse, non si sa con precisione quante.

La Provincia di Modena ha attivato il conto corrente IT52M 02008 12930 00000 3398693 presso la banca Unicredit a cui è possibile fare donazioni per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia-Romagna inserendo la causale “alluvione Emilia-Romagna”. https://t.co/DEh93m4y6x — Provincia di Modena (@provinciamodena) May 17, 2023

La Croce Rossa Italiana è è stata una delle prime a intervenire in Emilia-Romagna con operazioni di soccorso e per l’evacuazione della popolazione. Ha attivato una campagna di raccolta fondi apposta per chi vuole fare una donazione. Già dopo la prima alluvione di due settimane fa, la provincia di Modena aveva avviato una raccolta fondi: per contribuire si può fare un bonifico e inserire come causale “alluvione Emilia-Romagna”.

Alluvione in Emilia Romagna, perché è successo? Il flop dei fondi anti-dissesto, inutilizzati 8 miliardi: opere iniziate e mai finite

Il comune di Faenza, una delle città più colpite dalle alluvioni dall’inizio del mese, ha pubblicato qui i dettagli per chi vuole fare una donazione con bonifico, Satispay o PagoPaxf. Il comune di Imola ha avviato una campagna di raccolta fondi per i danni dell’alluvione nel suo territorio. Si può fare un bonifico o usare PagoPa.

Il comune di Bologna ha condiviso un modulo da compilare online, per permettere alle persone che vogliono dare una mano di comunicare la propria disponibilità e al comune di gestire gli aiuti in modo efficace.

La Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha deciso di avviare subito una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunita colpite, grazie alla generosita di chi vorra partecipare a questa iniziativa. Chiunque potra versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie: Iban: IT69G0200802435000104428964 Causale: «ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA» VLN