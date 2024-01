Luca Campana querela Emanuele Pozzolo: «Ha mentito, non sono stato io a sparare»

È stato ascoltato in procura Luca Campana, il trentunenne rimasto ferito la notte di capodanno a Rosazza (Biella) da un colpo esploso dalla pistola del parlamentare Emanuele Pozzolo.

Meloni e il caso Pozzolo: «Non sono disposta a fare questa vita se le persone attorno a me non capiscono la mia responsabilità»

«Questa mattina il mio assistito è stato sentito dal pubblico ministero - conferma all'Adnkronos il legale di Campana, Marco Romanello - e al termine delle sommarie informazioni ha sposto querela contro il deputato».

Le parole di Meloni su Pozzolo

«La questione è che chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodire con responsabilità e serietà l'arma. Per questo c'è un problema con quello che è accaduto che racconta - non conosco la vicenda, solo quello che ho letto - che qualcuno non è stato responsabile: chi ha quel porto d'armi e chi detiene quell'arma. Non è un bene per un italiano, figuriamoci per un parlamentare di FdI». Ha affermato oggi la premier Giorgia Meloni, nel corso dell'incontro con la stampa.