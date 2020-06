Emanuela Orlandi, il fratello: «Chiedo aiuto a Ratzinger, non a Francesco: non si porti segreti nella tomba»

«Il mio appello a fare giustizia e a darci verità lo rivolgo non a Francesco, Papa che so essere chiuso nei confronti della vicenda di Emanuela, ma a Ratzinger, che ancora indossa la veste bianca, è ancora Papa Benedetto ed era vicinissimo a Giovanni Paolo II: ora, che a 93 anni si avvicina al Padre, se sa qualcosa, abbia un rigurgito di coscienza e lo dica, non si porti segreti nella tomba come Wojtyla». Lo dice all'Ansa, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela nel giorno in cui ricorrono i 37 anni dalla scomparsa della ragazza.

