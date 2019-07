Emanuela Orlandi, Ali Agca insiste: «È viva e sta bene, non c'entra il Vaticano ma la Cia»

in unaaperta alla stampa internazionale torna sul caso, sostenendo che la ragazza scomparsa il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni, «èda 36 anni».Secondo Agca Emanuela «non fu mai sequestrata nel senso classico del termine», ma «fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici collegati anche con il TERZO SEGRETO di Fatima»: un intrigo della cui organizzazione «il governo vaticano non è responsabile», mentre è «la CIA» che dovrebbe «rivelare i suoi documenti segreti» in proposito.Non è la prima volta che Agca, l'uomo condannato per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II, sostiene che Emanuela Orlandi sia viva. In una famosa telefonata alla trasmissione Chi l'ha visto? condotta da Federica Sciarelli, Agca sostenne che il rapimento della Orlandi fu fatto per ottenere la sua liberazione. Lo stesso Ali Agca, nel febbraio del 2010, si è impegnato a contattare i carcerieri della Orlandi per favorire la soluzione del giallo. Alle sue parole, però, non è mai seguito alcun fatto concreto.