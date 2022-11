Foggia, scomparso elicottero dell'Alidaunia con 7 persone, 2 i bambini: era diretto alle Tremiti. Che cosa sappiamo

Scomparso un elicottero executive dell'Alidaunia con a bordo 7 persone (due i piloti e due i bambini): il velivolo ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. Il volo dura poco più di 20 minuti per coprire i 70 chilometri di distanza tra lo scalo di Foggia e l'arcipelago: un tragitto dunque assai breve e preoccupa il vuoto totale di comunicazione fra i piloti e la torre di controllo. L'area della ricerche, finora senza esito, è quindi molto ristretta e il fatto che non ci siano ancora avvistamenti non lascia intendere

Le ricerche sono effettuate dei vigili del fuoco sia a terra sia con un elicottero di Pescara.

L'Alidaunia offre pià collegamenti collegamenti tra Foggia e le isole Tremiti, a volte con scalo a Vieste soprattutto nella stagione estiva. Per i residenti i prezzi sono ridotti grazie a contributi regionali: il costo per un adulto a tratta è di poco più di 30 euro.

La compagnia, che ha una flotta di dieci velivoli alcuni in versione executive, assicura anche il servizio di eliambulanza per il 118 di alcune Regioni e il sostegno alla Protezione civile.