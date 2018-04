Elicottero della Marina caduto in mare durante un'esercitazione: morto un militare, altri quattro in salvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dramma durante un'esercitazione: un, impegnato nell'operazione Mare sicuro è, nel Mediterraneo centrale. Uno dei militari è, gli altri quattro sono stati tratti in salvo.L'elicottero, riferiscono alla Difesa, era imbarcato su nave Borsini, unità della Marina impegnata nell'nel Mediterraneo. Durante una 'attività addestrativa notturna programmata' è caduto in mare, per cause ancora sconosciute. Le attività di soccorso per il recupero dell'equipaggio 'sono scattate con immediatezza - sottolinea ancora lo Stato maggiore della Difesa - e sono stati prontamente recuperati i cinque membri dell'equipaggio, poi trasferiti a bordo di Nave Borsinì dove i medici li stanno curando. Non si conoscono, al momento, le loro condizioni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire i motivi dell'incidente.“Nella tarda serata di ieri - viene spiegato dalla Marina - undi Nave Borsini, del dispositivo Mare Sicuro in Mediterraneo centrale, è caduto in mare in prossimità dell'unita per cause in corso di accertamentò. 'Tutti e cinque gli occupanti del mezzo sono stati prontamente recuperati dai mezzi della nave. Quattro di loro sono in buone condizioni, mentre lo specialista di volo, C1^cl., recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo di Nave Borsini nel corso delle operazioni di rianimazione. I famigliari del militare, effettivo presso il secondo Gruppo Elicotteri di Stanza a Catania sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico e spirituale. Altre unità della Marina Militare sono accorse in assistenza a Nave Borsini nella zona dell'ammaraggio”.