Diretta elezioni presidente Repubblica, il centrodestra forza: torna l'ipotesi Casellati. Letta: tentano di dividerci, non so più se fidarmi

Diretta elezioni presidente della Repubblica. Sarà un nuovo vertice del centrodestra, convocato per le 9, a stabilire il candidato da affidare oggi alle schede nella quinta votazione per il Presidente della Repubblica. Nella riunione della notte scorsa i capi della coalizione hanno dato mandato al leader della Lega, Matteo Salvini, a indicare «previa ogni opportuna interlocuzione» uno dei nomi proposti nei giorni scorsi. E dalla tarda serata di ieri circola primo tra tutti, quello della presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.

E negli stessi minuti lo schieramento dei 'progressisti', M5S, Pd e Leu dovrebbe a sua volta riunirsi per decidere le eventuali contromisure da adottare a seguito dell'accelerazione impressa alle trattative sul Quirinale dallo schieramento opposto. Ma prima delle 11, ora di avvio della 'chiama', si terranno comunque assemblee, separate, dei grandi elettori di tutti i gruppi parlamentari.

Appare pertanto plausibile, a seguito del prossimo scrutinio, una ennesima fumata nera. Nel corso di una conferenza congiunta dei capigruppo di Montecitorio e del Senato convocata dal presidente della Camera, Roberto Fico, alle 10,15, verrà peraltro comunicato l'eventuale passaggio alle doppie votazioni per giornata. Novità che, non viene escluso, potrebbe scattare oggi stesso.

La diretta della giornata

9.09 - «Il centrodestra è il più ordinato di tutti, è la sinistra che ieri si è divisa. Nessuna conta... Il centrodestra ha dato prova di grandissima compattezza. Noi vogliamo trovare soluzioni condivise», dice il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio.

9.03 - «Se il centrodestra ritiene di dover giocare perfino la carta della seconda carica dello Stato, evidentemente credo che sia l'ultima carta che vogliono giocare prima di un eventuale accordo. Diciamo che mi sforzo di vedere l'aspetto positivo, ma il Mattarella bis è in campo». Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi commentando l'ipotesi di una candidatura di Elisabetta Casellati alla presidenza della Repubblica, su Radio Leopolda. E ha aggiunto: «Vedremo se la confermano, questi stanno ancora discutendo, non si è capito qual è la strategia di Lega e Meloni».

9.00 - «Il governo non c'entra niente. Devo prendere un caffè che dobbiamo lavorare molto. Il governo non cade». Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio.

8.56 - «Ieri abbiamo assistito alla tarantella, con una caccia incredibile e inqualificabile al candidato, che a me è sembrata veramente folle. Speriamo che oggi si chiuda ma ho l'impressione che non sarà facile».

8.53 - «Non escludo l'ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis, sarebbe una forzatura nei confronti di Mattarella e oltremodo scorretto ma al venerdì mattina o la vicenda si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi è in campo con tutta la sua forza». Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi su Radio Leopolda.

8.50 - Il presidente del M5s Giuseppe Conte è arrivato alla Camera per l'assemblea dei grandi elettori del suo partito per il Quirinale. «Dichiaro dopo», ha detto l'ex premier prima di accedere dall'ingresso del palazzo dei Gruppi.

8.35 - «Abbiamo sempre lavorato per l'unità. L'impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose con l'obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese». Lo ha detto Enrico Letta entrando alla Camera. «Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni». Presenterete un vostro nome? «Ne discuteremo».

8.18 - Se Elisabetta Casellati ce la dovesse fare «finisce la maggioranza, si va alle elezioni anticipate e si rompe il quadro politico rispetto al quale fin qui con grande fatica si è gestita una situazione di straordinaria emergenza». Lo ha detto Enrico Borghi, deputato e componente della segreteria Pd, intervistato a Radio Anch'io, su Radio Rai Uno. «Ma noi siamo certi che ci sarà la compattezza del centrosinistra», ha aggiunto.