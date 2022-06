Elezioni comunali, diretta. Exit poll: centrodestra vince a Palermo e Genova. A Verona avanti Tommasi. Lo spoglio dalle 14

Elezioni comunali 2022, la diretta. C'è attesa per lo spoglio delle schede delle elezioni amministrative che inizierà oggi alle 14. In Friuli Venezia Giulia sono 33 i Comuni coinvolti nella consultazione. Ieri per rinnovare sindaco e consiglieri si è recato alle urne il 50,8% degli aventi diritto, ovvero 111.835 elettori su un totale di 220.292. Un'affluenza definitiva che segna un calo rispetto a quella registrata alle amministrative di cinque anni fa, pari al 55,4%, quando si rinnovavano 27 enti. Ieri alle ore 12, primo dato disponibile sull'affluenza, aveva votato il 17%, alle ore 19 il 37,3%.

Nei comuni di Montenars, Preone, Savogna, Arta Terme, Cimolais, Sagrado, Sutrio - informa il Servizio elettorale della Regione - che hanno un unico candidato sindaco, è stato raggiunto il quorum dei votanti. Il quorum non è stato raggiunto invece nel comune di Vito d'Asio. A Gorizia, unico capoluogo al voto, l'affluenza finale, secondo quanto riporta il sito della Regione dedicato alle amministrative, è stata del 51%, contro il 57,90% di 5 anni fa.

GLI EXIT POLL

Sono quattro, compreso il capoluogo isontino, gli enti con più di 15 mila abitanti e i cui candidati sindaco potrebbero andare al ballottaggio il 26 giugno. Si tratta di Monfalcone (affluenza finale 52%), Codroipo (50%) e Azzano Decimo (55%). Il comune in Fvg che ha registrato la più alta affluenza per le amministrative è Lignano Sabbiadoro (61%), quello con la più bassa è Vito d'Asio (19%). Ieri si votava in tutta Italia anche per cinque quesiti referendari sulla giustizia, che non hanno raggiunto il quorum necessario alla validazione del risultato. In Fvg si è recato al seggio circa il 26% degli elettori, contro una media nazionale di circa il 20,9%. Il valore registrato dal Fvg è il secondo più alto assieme al Veneto, dopo la Liguria (circa 28%).

Nel dettaglio, tra i comuni che in Fvg hanno raggiunto il quorum ci sono Gorizia con un'affluenza di circa il 50,1%, Monfalcone (circa il 51%), Lignano Sabbiadoro (circa 60,3%), Codroipo (circa il 52,7%), Azzano Decimo (circa 60,3%); tutti enti chiamati anche al voto amministrativo. Trieste si è fermata a circa il 17,1%, Udine al 20,2% e Pordenone al 20,9%. Per quanto riguarda lo scrutinio dei referendum abrogativi in Fvg, ancora in corso, al primo quesito - sull'incandidabilità dopo una condanna - i 'sì' hanno raggiunto al momento il 55,68% (1.295 sezioni su 1.364); al secondo quesito - sulla limitazione delle misure cautelari - il 56,97% (1.290 su 1.364); al terzo - sulla separazione delle funzioni dei magistrati - il 76,16% (1.287 su 1.364); al quarto - sui membri laici dei consigli giudiziari - il 74,59% (1.287 su 1.364); al quinto - sulle elezioni dei componenti togati del Csm - il 74,84%(1.282 su 1.364).

Elezioni comunali, la diretta

Ore 10.54 - Crolla l'affluenza alle urne in tutti i nove grandi comuni del Lazio, con oltre 15 mila abitanti, ieri al voto per il rinnovo dell'amministrazione comunale. Il calo maggiore (meno 12,5 per cento) è stato rilevato ad Ardea dove si è recato alle urne soltanto il 40,9 per cento degli aventi diritto pari a 14.891 cittadini. All'ultima tornata elettorale, nella città dell'area metropolitana di Roma, l'affluenza era stata del 53,4 per cento. Un forte crollo (meno 11,5 per cento) è stato rilevato anche a Ciampino, cittadina aeroportuale romana, che esce dal commissariamento dopo la caduta dell'amministrazione di centrodestra: si va dal 65,3 dell'ultimo voto al 53,8 di ieri. Segue Cerveteri che registra un crollo della partecipazione del 9,7 per cento rispetto alle ultime elezioni, passa dal 60,6 per cento al 50,1. Tra i nove grandi comuni del Lazio quello in cui la partecipazione è stata maggiore invece è Gaeta, in provincia di Latina, dove ha votato il 61,3 per cento degli aventi diritto, pari a 11.586 elettori. Anche qui si registra tuttavia un calo del 6,1 per cento dell'affluenza.

Ore 8.39 - L'affluenza definitiva alle elezioni amministrative di ieri (818 Comuni su 818) è stata del 54,72 per cento, secondo i dati definitivi del Viminale. Nella passata tornata elettorale l'affluenza era stata del 60,12 per cento. In quell'occasione si votava in due giorni.