Eleonora Berlusconi, chi è la figlia più riservata di Silvio fuori dalle attività di famiglia: fa design di gioielli e vende borse

Eleonora Berlusconi, 37 anni, nata ad Arleshaim in Svizzera (come la sorella Barbara), diploma al Liceo Villoresi di Monza prima di trasferirsi a New York per la laurea alla St.

John’s University, quarta figlia di Silvio Berlusconi (seconda del matrimonio con Veronica Lario), in famiglia ha solo il condominio in H14, la holding che assieme ai fratelli Barbara e Luigi, ha in portafoglio il 21,42% della Fininvest. Ora anche lei attende di conoscere le ultime volontà del padre con l'attribuzione di parte del patrimonio contenuto nel testamento: l'apertura dovrebbe avvenire la prossima settimana mentre fra qualche giorno i cinque eredi dovrebbero concordare la data da comunicare al notaio Attilio Roveda. L'occasione per incontrarsi quasi certamente non sarà giovedì 29 quando nel pomeriggio, è in programma l'assemblea Fininvest per approvare il bilancio e nominare il nuovo consiglio.

L'unica che non è nel consiglio Fininvest

Ma anche Eleonora (unica dei fratelli che non siede nel consiglio di Fininvest sembra perchè disinteressata) che al funerale del padre si è fatta notare per un look nero con cappello e veletta che si addiceva più a un matrimonio nobiliare che a quella triste ricorrenza, si è costruita attività autonome nella gioielleria, valigeria, pelletteria e abbigliamento. Vediamo cosa fa Eleonora secondo la ricostruzione del Messaggero.it sulla base di documenti riservati.

I gioielli



La penultima figlia del fondatore di Fininvest e Forza Italia ha il 100% di Gardenia Bianca srl, capitale sociale di 10 mila euro, creata a settembre 2021 e attiva dal mese dopo: oggetto sociale attività di partecipazione in altre società e attività strumentali connesse. E può compiere attività finanziarie, commerciali, immobiliari connesse con l’oggetto sociale. Amministratore unico è Roberto Spada, commercialista molto conosciuto in Italia, titolare dello studio Spada partners Associazione professionale di Milano, che ricopre un’infinità di incarichi anche nella galassia Berlusconi e non: di recente si è dimesso dal collegio sindacale della ex Ilva per divergenze sulla gestione. Gardenia ha due partecipazioni: il 100% di Dianthus Rosa e il 10,52% di Innocenti group srl. La società controllata da Eleonora ha chiuso l’ultimo esercizio con una perdita di 9.912 euro, riportata a nuovo ed essendo holding di partecipazioni, ha volumi di attività limitati: depositi bancari per 22.653 euro, crediti immobilizzati verso altri per 150 mila euro, patrimonio di 20 mila euro, debiti verso fornitori per 7.565 euro riferiti a fatture da ricevere mentre altri 215 mila euro costituiscono un finanziamento soci infruttifero. Non ha dipendenti. Dianthus Rosa srl si occupa della «progettazione e la consulenza (design) per la creazione e realizzazione di collezioni di articoli di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria, articoli da regalo, prodotti preziosi». Eleonora si dedica attivamente essendo anche amministratrice unica della società che ha una sede secondaria in via Trento e Trieste a Macherio.

La società di pelletteria



Ma l’ultima delle figlie femmine di Berlusconi si occupa anche di altre tipologie merceologiche. Il suo 10,52% in Innocenti group di Milano tramite Gardenia Bianca srl, ha un valore di 1,4 milioni ed è in partnership con Francesco Giorgio Innocenti (co-fondatore di Goreela Videomaking Studio) amministratore unico della società, primo socio con il 68,46%, Antonio Fusco (10,52%), Elena Turrina (esperta di marketing e social media), Vichi srl (5,25%). Innocenti group produce, commercializza in Italia e all’estero, all’ingrosso e dettaglio, per corrispondenza, domicilio, internet, piattaforme web calzature, articoli di pelletteria, valigeria, abbigliamento in generale.

L'ex compagno modello



La vita privata di Eleonora - la più riservata e impenetrabile della famiglia allargata di Silvio -, comprende tre figli (Riccardo, Flora e Artemisia) avuti dal compagno Guy Binns, modello inglese. I due, secondo le rivelazioni del tabloid britannico The Sun, si sarebbero conosciuti all’Armani show a Milano. Nel 2022 si sono lasciati dopo 11 anni di relazione