Istat: crescono eccellenze nell'agroalimentare: nel 2019 87mila operatori di qualità

A fine dicembre 2019 erano 300 i prodotti agroalimentari italiani di qualità riconosciuti nell'Ue, fra Dop (Denominazione di Origine Protetta), Igp (Indicazione Geografica Protetta) e Stg (Specialità Tradizionale Garantita), grazie all'ingresso dell'Olio extravergine di Puglia Igp. Lo sottolinea l'Istat in un rapporto su un settore fondamentale per la nostra economia, che - nell'anno pre-Covid - vedeva oltre 87 mila operatori certificati nel settore agroalimentare di qualità , un numero in lieve calo rispetto al 2018 ma con una forte crescita nelle regioni meridionali.

In alcune regioni, questa presenza è particolarmente forte come nel caso della Sardegna, dove i produttori di qualità rappresentano il 22,2% del totale nazionale e gestiscono quasi il 43% degli allevamenti. Il settore Ortofrutticoli e cereali si conferma quello con il maggior numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg (112 prodotti di cui 36 Dop e 76 Igp), seguono i Formaggi (53 prodotti, di cui 50 Dop, 2 Igp e 1 Stg) e l'Olio extravergine di Oliva (47 prodotti, di cui 42 Dop e 5 Igp). Tra i prodotti zootecnici cui fa capo il maggior numero di allevamenti si confermano il Pecorino Romano, il Pecorino Sardo e l'Agnello di Sardegna Torna a salire, dopo il calo registrato nell'anno precedente, la quota femminile fra gli operatori: tra i prodotti di qualità, l'olivicolo-oleario si conferma il settore con la maggior quota di imprenditoria femminile: le produttrici rappresentano il 31,9% del totale (16% la media nazionale) e le trasformatrici il 19,1% (contro il 12,9% della media nazionale).

