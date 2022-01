E' di Amelia il ladro di best sellers inediti. Filippo Bernardini arrestato a New York.

E' di Amelia Filippo Bernardini il ventinovenne arrestato a New York con l’accusa di essersi impossessato in modo fraudolento di romanzi inediti scritti da alcuni degli autori più famosi sulla scena.

Un'indagine su cui l'Fbi era impegnata da cinque anni, che si è conclusa l'altro ieri con il fermo dell'uomo all'aeroporto JFK. La notizia dell’arresto è stata resa nota da Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. «Bernardini -ha dichiarato Williams secondo quanto riportato da Tgcom 24- avrebbe impersonato individui dell’industria editoriale per fare in modo che gli autori, incluso un vincitore del premio Pulitzer, gli inviassero manoscritti prima della pubblicazione a proprio vantaggio».

Una notizia che ad Amelia si è sparsa alla velocità del fulmine anche perchè Bernardini proviene da una famiglia molto conosciuta in tutto il comprensorio. Figlio di un medico amerino che si è candidato sindaco alle ultime elezioni comunali amministrative, Bernardini viveva a Londra ormai da diverso tempo ma ha mantenuto i contatti con l'Italia dove ogni tanto torna a visitare i genitori.