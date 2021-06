Boom di e-commerce sostenibile: 1 su 5 rispettoso dell'ambiente

Il tema della sostenibilità sembra essere diventato ancora più caro agli italiani dopo la pandemia da Covid e 1 su 5 dichiara di aver a cuore il rispetto dell'ambiente. Questa nuova sensibilità ha portato ad un vero e proprio boom dell'e-commerce sostenibile. Dalla scelta dei canali, a quella dei prodotti, é infatti cresciuta l'attenzione alla sostenibilità come han no dimostrato le storie dei commercianti 'green' raccolte da PayPlug. Elobaby, ad esempio, ha raggiunto il 65% di acquisti da mobile e il +12% di nuovi clienti, Ecobaby durante i lockdown del 2020 con il sito mobile friendly ha registrato un + 30% di acquisti sulla piattaforma e-commerce rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per arrivare a Minimo Impatto che ha visto crescere del 28% gli ordini online nei primi mesi del 2021 e ha creato una app per l'acquisto delle ecostoviglie. «Lo scorso anno abbiamo chiuso con il fatturato più alto: nei mesi del lockdown abbiamo avuto un quasi 30% in più degli acquisti sulla piattaforma e-commerce rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente» riferisce Davide Coral, Ceo di Ecobaby. Allargando il perimetro, emerge che nel primo trimestre del 2021 il commercio digitale globale è cresciuto del 58% su base annua e l'Italia, in particolare, registra un +78%, posizionandosi al quarto posto tra i Paesi con il maggior aumento percentuale dopo Canada, Olanda e Regno Unito, stando all'analisi di Salesforce.

APPROFONDIMENTI SOSTENIBILITÀ Scuola, parte «Obiettivo sostenibilità»: il... PORDENONE PAY Commercio di prossimità, c'è il nuovo regolamento TREVISO PAY La nuova stagione del Parco del Sile «Ma pochi i fondi»

Commercio di prossimità, c'è il nuovo regolamento

«Grazie alla comodità e alla sicurezza che garantisce, acquistare online sarà sempre più una modalità scelta dai consumatori anche per il futuro. Tuttavia in questi mesi abbiamo notato come a cambiare non siano stati solo i canali di acquisto. Gli italiani hanno modificato anche le loro scelte rispetto a cosa mettere nel carrello: sta emergendo una nuova attenzione per l'ambiente», sottolinea Gloria Ferrante, Marketing Project Manager di PayPlug, la prima soluzione di pagamento online pensata e concepita al 100% per le Pmi. Proprio in seguito all'esplosione della pandemia, un italiano su cinque ha infatti dichiarato di aver capito l'importanza del rispetto per il pianeta, secondo una ricerca di Facile.it. E inoltre, secondo l'Osservatorio Immagino, nel corso del 2020 il giro d'affari dei prodotti con un claim relativo alla sostenibilità sulle confezioni è stato di 10 miliardi di euro, in crescita del +7,6% rispetto al 2019.