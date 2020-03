Coronavirus, Dybala positivo: «Ma sono in perfetto stato». Terzo caso nella Juve

Anche Paulo Dybala e la compagna Oriana positivi al coronavirus. Si tratta del terzo caso in prima squadra alla Juventus, dopo Rugani e Matuidi, lo ha confermato direttamente il numero 10 juventino sui social. “Ciao a tutti, volevo comunicare che ho ricevuto l’esito del tampone e sia io sia Oriana siamo positivi. Per fortuna siamo asintomatici e in ottime condizioni di salute. Grazie a tutti per i vostri messaggi e un saluto”. Paulo si trova in isolamento volontario proprio insieme ad Oriana nella sua nuova villa sulla collina di Torino, e ovviamente vista la situazione non si muoverà dalla città, a differenza di Higuain, Pjanic, Khedira e Douglas Costa che dopo aver ricevuto l’esito negativo del tampone hanno fatto ritorno in patria o dai familiari. La scorsa settimana il quotidiano venezuelano El Nacional aveva riportato la notizia della presunta positività dell’argentino al Covid-19, smentita dalla Juventus e dallo stesso giocatore sui social.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Ultimo aggiornamento: 19:35

