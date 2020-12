Dpcm, Valle d'Aosta vara legge anti decreto: ​pronta a impugnare ordinanza su zona rossa

La Valle d'Aosta contro i decreti del governo in chiave anti contagio. Dopo le tensioni con il governo Conte sulla classificazione di zona rossa e sulla chiusura degli impianti sciistici, la Valle d'Aosta rivendica la propria autonomia rispetto ai poteri statali nella gestione dell'emergenza sanitaria del coronavirus con una legge regionale. Sul ddl regionale, approvato con 28 voti a favore e 7 astensioni, la maggioranza di centro sinistra è andata divisa al voto: gli autonomisti (Alliance valdotaine, Stella Alpina, Union valdotaine e Vallée d'Aoste Unie) hanno votato a favore con i gruppi Lega e Pour autonomie, mentre i progressisti, con Pd, si sono astenuti

La norma approvata dal Consiglio regionale della Valle d' Aosta disciplina le «libertà di movimento dei cittadini, le attività economiche e le relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus». Prevede in particolare che la Regione intervenga tra l'altro sulle «aperture degli esercizi commerciali» e sulla «pratica dell'attività sportiva», analogamente a quanto fatto dalla Provincia di Bolzano nella scorsa primavera. Rende possibile lo svolgimento di eventi e manifestazioni se «previsti da un'ordinanza del Presidente della Regione» e anche eventi ecclesiastici o religiosi. Viene anche istituita un'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza Covid-19.

La Valle d' Aosta impugnerà l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ha riclassificato in zona arancione il Piemonte, la Lombardia e la Calabria, lasciando la regione alpina in zona rossa. Lo ha riferito il presidente Erik Lavevaz. «È quanto ho annunciato al ministro degli Affari regionali Francesco Boccia - ha riferito Lavevaz in Consiglio regionale - in risposta al suo invito di revocare la nostra ordinanza di riapertura del commercio al dettaglio».

Ultimo aggiornamento: 19:05

