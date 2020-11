Dpcm scuola, mascherine dai 6 anni in su anche al banco. E vanno sostituite a metà giornata

«Nelle sezioni della scuola primaria a tempo pieno e della scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture». Lo scrive in una circolare ai presidi il capo dipartimento del ministero dell'Istruzione, Marco Bruschi.

Dpcm, regole in auto: senza conviventi solo il guidatore davanti. Massimo due passeggeri dietro e mascherina per tutti

Le regole

«A partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre da chiunque sia presente a scuola durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze anche quanto gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli (1 metro tra le rime buccali), salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina». «È possibile abbassare la mascherina naturalmente per bere, per i momenti della mensa e della merenda».

Musica

Per quanto riguarda l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione. Il capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, nella circolare ai dirigenti scolastici, aggiunge che sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota.

Mascherine lavabili

Oltre alla mascherina chirurgica fornita alla struttura del Commissario Arcuri, a scuola «possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e al contempo che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso», scrive il capo dipartimento del ministero dell'Istruzione Marco Bruschi.

