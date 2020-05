Covid, il sondaggio: per gli italiani dopo la pandemia miglioreranno scuola, sanità e vita in città

Il 59% degli italiani pensa che dopo l'emergenza Covid la scuola migliorerà. Ottimismo anche per la sanità destinata ad essere più efficiente per il 43% e in generale per le città che saranno più green per il 44%. Gli italiani sono pessimisti invece sulla politica e sulla burocrazia che peggioreranno per il 44 e il 47% dei concittadini. Molto interessante un altro dato: per il 53% degli italiani in futuro i cittadini saranno meno ascoltati di quanto lo siano stati finora.

Questi i principali dati che emergono dall'analisi settimanale della SWG sugli effetti della pandemia sulla società italiana. Curioso l'equilibrio offerto da due risposte: quasi perfetta la parità fra chi dice che gli italiani diventeranno migliori (39%) e fra quanti pensano che saranno peggiori (38%) inoltre per il 34% del campione l'Italia diventerà un paese più moderno mentre il 41% arretrerà.

Può essere sorprendente sapere che le esperienze concrete degli italiani durante il lockdown sono state per la massima parte positive. Solo il 17% degli italiani pensa che sia stato più difficile prendersi cura degli altri e il 20% di se stessi. Solo il 26% fa il pollice verso al lavoro da casa e appena il 26% si lamenta della riduzione del tempo libero. Il 208% in più ha frequentato corsi on line e ne dà un giudizio positivo.

Ultimo dato: mentre il 55% complessivo degli italiani dà un giudizio negativo del lockdown sorprende notare che per il 32% dei giovani fra 18 e 24 anni i due mesi di "chiusura" sono stati positivi.

