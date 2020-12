I paesi a guida femminile hanno contenuto meglio la pandemia

I paesi guidati da donne hanno finora dimostrato di saper contrastare meglio la diffusione del contagio da coronavirus. Lo sostiene un'analisi del Centre for Economic Policy Research e il World Economic Forum. Il miglior risultato - si legge - è dovuto «alla politica di risposta proattiva e coordinata» adottata dalle leader donna. Il documento sottolinea in particolare i risultati ottenuti nei paesi scandinavi governati a guida femminile.

In Finlandia, per esempio, paese di 5,5 milioni di abitanti guidato da Sanna Marin, il dato è di poco più di 370 morti, ovvero 60 per ogni milione. In Norvegia, dove c'è Erna Solberg, ci sono 57 morti per milione. In Islanda, con la premier Katrin Jakobsdottir, i decessi sono 73 per milione e in Danimarca, sotto il governo di Mette Frederiksen, si arriva a 135 per milione. La Svezia, dove il premier è un uomo, i decessi sono invece 626 per milione.

L'analisi cita anche i buoni risultati ottenuti in Nuova Zelanda da Jacinda Ardern, così come nella Germania di Angela Merkel. Naturalmente, prima di trarre conclusioni definitive, bisognerà attendere la fine della pandemia. La Germania si trova ora ad affrontare un aggravamento dei contagi, che ha obbligato il governo a severe misure di lockdown sotto Natale.

