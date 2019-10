Esce per fare la spesa e non torna più: scomparsa mamma di tre bimbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La 35enneda undici giorni. Lo scorso 8 ottobre la donna di Campofiorito ( Palermo ),di tre bambini, è uscita di casa senza farvi più ritorno. L'ultima chiamata al marito: «Visto che è il tuo compleanno sto andando a Corleone per comprare il necessario per prepararti una torta». Da quel momento non si hanno più sue notizie e il suo cellulare squilla a vuoto.LEGGI ANCHEÈ stato proprio il marito,, a presentare denuncia alla polizia. L'auto della donna è stata trovata nel parcheggio dell'aeroporto Falcone Borsellino, con le chiavi sotto il tappetino. Claudia Stabile non ha però preso un aereo - aveva solo la patente con sé - e ha chiamato il marito soltanto un'ora e mezzo dopo essere entrata nel parcheggio, come si evince dal biglietto. Quella di Piero e Claudia viene descritta come una famiglia felice, la coppia lavorava nell'azienda di famiglia e, al momento, le ricerche non hanno prodotto alcun risultato.