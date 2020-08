Caserta, da 12 anni senza patente, investe e uccide una 56enne sulle strisce pedonali e si dà alla fuga

Da dodici anni senza patente (gli era stata revocata), si è messo alla guida di un'auto priva di assicurazione, investendo e uccidendo una 56enne che stava attraversando sulla strisce pedonali, per poi fuggire. Il fatto è accaduto due giorni fa a Santa Maria a Vico (Caserta); il pirata della strada, il pregiudicato Vincenzo Martone di 39 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso e condotto in carcere su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere. I poliziotti della Polstrada di Caserta e del Commissariato di Maddaloni hanno rintracciato Martone nella sua abitazione di San Felice a Cancello. È stata inoltre ritrovata la Fiat Punto con cui il 39enne ha investito la donna, Filomena Manna.

La vettura era nascosta sotto i rami e le foglie di un albero, quasi invisibile. I poliziotti non hanno avuto difficoltà ad identificare il mezzo e lo hanno fatto attraverso l'analisi di alcune immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona, mentre hanno incontrato qualche problema per arrivare a Martone, visto che l'auto era intestata ad un'altra persona. Il 39enne l'aveva acquistata da non troppo tempo. La donna che convive con Martone è stata denunciata per favoreggiamento.



