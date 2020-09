Don Roberto ucciso a coltellate, domani i funerali del “prete degli ultimi"

I funerali di don Roberto Malgesini, ucciso a coltellate da un senzatetto che aveva aiutato, si terranno domani, alle 17 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio a di Regoledo di Cosio (Sondrio), paese di origine del sacerdote ucciso martedì a Como.

La salma è arrivata questa mattina ed è stata accolta nell'officina meccanica di proprietà del fratello. I funerali saranno presieduti dal vescovo Oscar Cantoni e concelebrati, per esigenze di spazio, da un ristrettissimo numero di sacerdoti, designati in rappresentanza del presbiterio diocesano. All'interno della chiesa e anche nello spazio esterno le norme di prevenzione e contenimento del coronavirus impongono una severa limitazione dei posti e il rispetto del distanziamento. Sarà possibile seguire il rito via streaming sul canale YouTube de «Il Settimanale della diocesi di Como». Sabato mattina alle 9.30 in Cattedrale a Como sarà invece celebrata una messa di suffragio, senza la salma.

Ultimo aggiornamento: 16:32

