Palermo, medico No vax morto di Covid: si curava a casa con farmaci omeopatici

A Palermo, all'ospedale Vincenzo Cervello, è morto di Covid Domenico Giannola, un medico omeopata di Cinisi. Già domenica sera era era arrivato in ospedale in condizioni già critiche, ed è morto solo un'ora dopo. Ma la notizia delle sue condizioni si era diffusa già velocemente nel paese d'origine. Lì Giannola era noto per le sue teorie sulla "medicina antroposofica", una teoria che non ha alcune fondamenta scientifiche.

L'uomo era cardiopatico e non era vaccinato e avrebbe detto ai soccorritori di aver curato l'infezione da Covid-19 con farmaci omeopatici. Dopo aver contratto il virus si trovava in quarantena in casa fino a quando poi le sue condizioni non sono peggiorate e l'hanno costretto al ricovero. Sui gruppi social di Cinisi tantissimi messaggi di cordoglio dei suoi pazienti e conoscenti: «Con te se ne va una parte del mio cuore - si legge - sei stata una persona meravigliosa, un dottore speciale per me e non ti dimenticherò mai». Tra i commenti c'è anche chi "difende" la sua scelta: «Non è giusto infangarlo, non è vero che si è curato solo con medicinali omeopatici. Era un gran medico che ha aiutato migliaia di persone».