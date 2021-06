Domenica In, Pierpaolo Sileri: «Basta terrore e no al tampone a chi è vaccinato, la popolazione deve sentirsi libera»

Basta terrore, ottimismo guardando al futuro. È la linea del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto oggi a Domenica In su Raiuno. «Le cose stanno andando molto bene, abbiamo ancora 57 decessi oggi, ma un mese fa erano 400 e sono calate anche le terapie intensive - ha detto Sileri - Oggi tre regioni in Italia registrano zero pazienti ricoverati in terapia intensiva, in Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. La popolazione ora deve sentirsi libera e protetta grazie ai vaccini, lasciamoci alle spalle il terrore. Con il mese di luglio la svolta completa e assoluta».

Zona bianca Veneto, Umbria, Liguria e Umbria da domani. Coprifuoco alle 24, nodo discoteche

Ristoranti in zona bianca

Sul tema ristoranti Sileri conferma che «in zona bianca si potrà mangiare all'aperto senza limitazioni di posti, al chiuso massimo in 6. Speriamo che presto si possa togliere anche questa limitazione». Mentre sul green pass «oggi è cartaceo poi ci sarà anche una app. In una famiglia non tutti ancora hanno fatto il vaccino, ritengo sia necessario garantire almeno due tamponi gratuiti a settimana alle famiglie per poter viaggiare».

Zona bianca, il Lazio da metà giugno: ecco cosa ne pensano i romani

No al tampone a chi è vaccinato

«Chi è vaccinato deve ancora fare il tampone? Man mano perfezioneremo il tutto, è chiaro che se già si è stati vaccinati, il tampone non è più necessario, salvo esclusi casi di sintomi», ha spiegato Sileri.