Decreto rilancio, via libera del Cdm. Conte: «Vale 55 miliardi, pari a due leggi di bilancio»

Dobbiamo semplificare e fare in modo che arrivino in modo semplice, rapido, veloce» le risorse stanziate. «Abbiamo pagato l'85% di cassa integrazione, quasi 80% di bonus autonomi, misure per 4,6 milioni di lavoratori. Abbiamo lavorato per rendere meno farraginosi i passaggi e confidiamo di recuperare il tempo perduto, avendo snellito la procedura». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul dl Rilancio.

Bonus vacanze fino a 500 euro. È «corposo» il pacchetto turismo nel decreto Rilancio, con un tax credit «fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro. La prima rata Imu è abbonata per alberghi e stabilimenti balneari. Ristoranti e bar potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap anche grazie alla collaborazione con Anci. E c'è un occhio di attenzione per i nostri artisti». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul dl Rilancio.