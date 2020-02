Coronavirus, ragazzo contagiato è di Luzzara: «Asintomatico, ha febbre e congiuntivite». Voli Italia-Cina restano chiusi

Coronavirus, il ragazzo italiano contagiato è di Luzzara, Comune in provincia di Reggio Emilia. «Sta bene, è asintomatico, con febbre leggera e congiuntivite», conferma il sindaco di Luzzara, mentre il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Gianni Rezza, dice che è improbabile che abbia contagiato altre persone. E nel frattempo la Farnesina conferma che i voli Italia-Cina restano chiusi, smentendo anticipazioni infondate di un'agenzia di stampa cinese.

Coronavirus, italiano contagiato. Fatale quell'unico giorno a Wuhan: «Era andato a trovare la fidanzata»

Iss: «Improbabile che ragazzo italiano abbia contagiato altre persone». «Anche se non si può escludere del tutto, ritengo molto improbabile che l'italiano risultato positivo al coronavirus possa avere trasmesso l'infezione a qualcun altro dei 55 italiani rientrati, come lui, dalla città cinese di Wuhan e tuttora in osservazione alla città militare della Cecchignola». Lo afferma il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Gianni Rezza.

In isolamento alla Cecchignola. «Alla comparsa dei primissimi lievi sintomi, come la febbre, l'uomo - spiega Rezza, direttore Iss - è stato subito ulteriormente posto in isolamento alla Cecchignola. Inoltre, per tutti gli italiani in osservazione alla Cecchignola sono già state prese misure di isolamento e misure precauzionali come l'utilizzo di mascherine e guanti». Ovviamente, sottolinea l'esperto, «il rischio maggiore resta legato al fatto che questi italiani vivessero nella città cinese di Wuhan nel momento in cui Wuhan si è rivelata l'epicentro dell'epidemia da coronavirus».

Tenendo conto di ciò, ha aggiunto, «era possibile che qualcuno di questi italiani si fosse infettato; l'importante era però adottare tutte le misure di precauzione, che sono state prontamente adottate. Inoltre la Sanità militare ha disposto i test faringei con tamponi, che verranno ripetuti, per monitorare lo stato degli italiani alla Cecchignola e ciò è stato fondamentale per rilevare l'infezione al momento della comparsa dei primi lievi sintomi. L'uomo risultato positivo presentava, infatti, una leggera febbre e congiuntivite. Un encomio alla Sanità militare - ha aggiunto - per la messa in atto di un monitoraggio serrato». «È chiaro - precisa Rezza - che nessuno può escludere che possa esserci un nuovo caso tra gli italiani alla Cecchignola, anche se improbabile, ma non è detto che, qualora si dovesse manifestare, esso sia dovuto ad una trasmissione da parte dell'italiano risultato positivo poiché - ha concluso - tutti provenivano da Wuhan».

Sindaco di Luzzara: «Emiliano contagiato sta bene ed è asintomatico». «Confermo la notizia che il primo italiano contagiato dal #coronavirus è un ragazzo di Luzzara. Ho sentito il padre che mi ha dato, fortunatamente, notizie confortanti: il ragazzo sta bene ed è asintomatico. Era in Cina per motivi di svago e da lì è stato direttamente rimpatriato con tutte le misure precauzionali del caso. Al momento si trova in isolamento allo Spallanzani di Roma. Un abbraccio grande a lui e a tutta la sua famiglia». Lo scrive su Facebook il sindaco di Luzzara (Reggio Emilia) Andrea Costa.

Voli Italia-Cina chiusi. Chiusi I collegamenti aerei per i passeggeri tra Italia e Cina resteranno chiusi così come previsto dall'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il 31 gennaio 2020 e si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane. Lo ha confermato la task force sul coronavirus riunitasi questa mattina al ministero.

Farnesina: riapertura voli con la Cina è infondata. «Nel ribadire il profondo legame di amicizia tra Italia e Cina, già manifestato attraverso molteplici attività avviate proprio dal governo italiano a sostegno del Paese asiatico in un momento delicato e complesso, si precisa che la notizia riportata dall'agenzia cinese Xinhua circa una riapertura dei voli è priva di fondamento». Lo riferiscono fonti della Farnesina nell'ambito dell'emergenza coronavirus.

Primo caso in Corea del Nord. Un donna è stata la prima persona in Corea del Nord a risultare positiva al coronavirus: lo riporta il quotidiano sudcoreano JoongAng Ilbo, citando una fonte anonima del Nord, secondo cui la donna avrebbe accusato i sintomi a Pyongyang al rientro da un viaggio in Cina. I media nordcoreani non hanno confermato alcun caso finora, ma hanno dato conto del rafforzamento delle misure di prevenzione e della massima allerta lanciata dalle autorità, sfociata anche nella chiusura della frontiera con la Cina.

La nave infetta. A bordo della Diamond Princess, la nave da crociera in quarantena nel porto giapponese di Yokohama, sono stati registrati 41 altri casi di contagio da nuovo coronavirus, portando a 61 il numero totale. Tra i contagiati non risultano al momento esserci cittadini italiani (a bordo della nave ce ne sono 35, 25 membri di equipaggio e 10 passeggeri), come si evince dalla lista delle nazionalità diffusa dal ministero della Sanità di Tokyo. Secondo questo elenco, tra i nuovi contagiati ci sono 21 giapponesi, otto americani, cinque australiani, cinque canadesi, un argentino ed un britannico.



Esperto cinese:

«Al momento non ci sono dati sufficienti per dimostrare la trasmissione madre-figlio del nuovo coronavirus». Lo ha precisato in conferenza stampa Wang Guiqiang, presidente della Società di malattie infettive presso la Chinese Medical Association. Nei giorni scorsi, medici dell'ospedale pediatrico di Wuhan, citati dall'emittente statale Cctv, avevano ipotizzato il contrario riferendo il caso di una donna contagiata che a inizio febbraio ha partorito un bimbo. Il piccolo, sottoposto al test per il nuovo agente patogeno 30 ore dopo la nascita, è risultato positivo all'infezione. Stando allo specialista cinese, invece, i neonati rischiano di contrarre il nuovo coronavirus più per contatto che attraverso il parto.

