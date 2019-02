© RIPRODUZIONE RISERVATA

La piattaforma grillina Rousseau in tilt. Troppe le persone connesse sul sistema dove oggi gli iscritti del Movimento 5 stelle sono chiamati a esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso della nave Diciotti. Il boom di accessi al sito ha costretto i vertici del Movimento a posticipare di un'ora la votazione. Stamani, ben prima delle 10, nei vertici rimbalzava nervosismo per i timori legati alla performance di Rousseau. «La votazione è attiva su Rousseau nella giornata di oggi, lunedì 18 febbraio, dalle 11 alle 20», si legge in un post del blog delle Stelle, appena aggiornato. Precedentemente il voto era stato previsto dalle ore 10 alle 19.«Gli italiani sanno che ho agito per il loro bene e per la loro sicurezza. Da inizio anno 215 sbarchi contro i 4.856 del 2018, meno 96%. E i rimpatri sono 795, quasi quattro volte gli sbarcati. Sento forte il vostro supporto, in Sardegna e ovunque io vada». Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter. «Posso assicurare che il governo non cadrà, non temo tribunali del popolo», aveva già detto il ministro dell'Interno, assicurando che anche dopo le elezioni europee resterà fedele alla formula attuale e al contratto con M5S. «Siamo tutti sulla stessa barca», ha aggiunto, spiegando che il coinvolgimento del premier Giuseppe Conte e dei ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli «è la riprova della condivisione della nostra scelta».«Il voto di oggi è un voto come tanti ne abbiamo già fatti in rete, non è fondamentale. Sono altri i voti fondamentali: quello che faremo sul decreto per il sisma, sulla riduzione dei parlamentari o sul decreto per il reddito di cittadinanza. Questi sono voti fondamentali», ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Vito Crimi. Alla domanda dei giornalisti su quale sia la sua linea personale sul voto, Crimi ha risposto: «Su questo permettetemi di valutare più attentamente in giornata. Ritengo comunque che i politici debbano andare sempre a testa alta, specialmente se fanno scelte consapevoli e motivate». «In questo caso - ha aggiunto - abbiamo una situazione molto anomala: abbiamo un tribunale, quello di Catania, che sta indagando un intero governo per azioni che rientrano nella sua azione di governo, per le quali è stato votato».