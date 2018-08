Diciotti, scontri tra polizia e manifestanti: un agente ferito

Caos al molo di Catania dove sale la tensione. Oggi sono sbarcati alcuni migranti gravemente malati. C'è stato un contatto tra forze dell'ordine e manifestanti che hanno tentato di forzare l'accesso al molo di Levante del porto di Catania dove è ormeggiata la nave Diciotti. Una decina di giovani con salvagenti e tavolette si sono lanciati a mare nel tentativo di raggiungere il pattugliatore della Guardia Costiera gridando 'libertà, libertà'. Sul posto stanno operando motovedette della polizia, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera per bloccare i giovani che tentano di nascondersi tra le barche ormeggiate nel porto.

Un nuovo tentativo di sfondamento è stato effettuato dai manifestanti che contestano il blocco dei migranti su nave Diciotti a Catania. C'è stato uno scontro con le forze dell'ordine per evitare lo 'sfondamentò, e un poliziotto è rimasto ferito. L'agente è stato soccorso dai suoi colleghi e portato in un cellulare della polizia di stato per le prime cure.