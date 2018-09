Di Maio: accordo con la Lega, pronto il ddl per tagliare 345 parlamentari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la Lega «noi ci capiamo sui fatti, stamattina abbiamo fatto una riunione e la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale per tagliare 345 parlamentari» con «100 milioni di euro di risparmi l'anno». Così il vicepremier Luigi Di Maio a Dimartedì su La7.Quanto ai ricorsi annunciati dagli ex parlamentari contro il taglio dei vitalizi: «Hanno avuto il fegato di fare i ricorsi. Gli tagliamo il vitalizio e gli lasciamo la pensione e hanno il coraggio di fare i ricorsi. Li facciano. Non mi spaventano», dice il vicepremier.