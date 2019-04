Europee, Di Maio: «Lega alleata con chi nega l'Olocausto, sono preoccupato»

«Mi preoccupa questa deriva di ultradestra a livello europeo con forze politiche che faranno parte del gruppo politico con cui si alleerà la Lega, che addirittura in alcuni casi negano l'Olocausto e che sono usciti dall'Europarlamento quando si commemorava l'Olocausto».



Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine di un incontro alla Camera di commercio di Milano rispondendo a chi gli chiedeva delle alleanza della Lega in vista delle elezioni europee. «Quando vedo queste cose mi preoccupo».

Sicuramente con la Lega e con Matteo Salvini lavoriamo benissimo assieme quando si tratta di fatti concreti e di aiutare gli italiani. Mi preoccupa invece un pò quello che è successo a Verona la settimana scorsa, con farneticazioni per cui per difendere un fatto vero come la famiglia e che si fanno pochi figli in Italia, si debba abolire la legge sull'aborto o si debba chiudere la donna in casa

ha detto Di Maio, sottolineando che

allo stesso tempo mi preoccupa questa deriva di ultradestra a livello europeo con forze politiche che faranno parte del gruppo con cui si alleerà la Lega, che addirittura, in alcuni casi, negano l'Olocausto

.



Il ministro ha ricordato che

stiamo parlando di gruppi parlamentari che sono usciti dal Parlamento quando si commemorava la strage dell'Olocausto e quello che hanno fatto nei campi di concentramento, quindi quando vedo queste cose mi preoccupo

.



Il vicepremier ha inoltre sottolineato che

è mio dovere come forza politica e come capo politico del M5S dire che quelle cose non mi appartengono, infatti noi creeremo un gruppo unico e indipendente in Parlamento europeo con altri movimenti civici come il nostro e non staremo con queste ultradestre, che quando si tratta di scontri ideologici mi preoccupano non pocò. Tra Movimento 5 Stelle e la Lega ci sono molte diversità e quando vengono fuori vanno raccontate agli italiani, ma non perchè vogliamo dire quanto siamo diversi da loro, ma perchè le parole hanno un valore

.

