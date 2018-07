Sulla vicenda, però, frena il ministro dell'economia Giovanni Tria: «Non ho seguito il dossier», ma «è sempre bene avere degli accordi commerciali, bisogna vedere come si fanno e il contenuto. Siccome non ho studiato il contenuto e i particolari, in genere il diavolo sta nei dettagli quindi non so se, come è concepito, c'è qualcosa che va o non va». «La mia opinione personale è che il libero commercio, che si estende anche attraverso accordi commerciali, è sempre una buona cosa, però bisogna vedere come si fanno questi accordi», ha aggiunto.

LEGGI ANCHE«Il Ceta dovrà arrivare in aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà». spiega Di Maio. Il Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement), è entrato in vigore il 21 settembre 2017, e attualmente in fase di ratifica da parte dei Paesi Ue.