Sono le aree in Italia giudicate idonee ad accogliere i depositi di scorie radioattive. Se si mette in conto di diventare più indipendendenti dal punto di vista energetico si devono iniziare a programmare e a costruire centrali nucleari e a individuare i siti collegati che fungeranno da depositi per i materiali da smaltire.

La mappa dei depositi di smaltimento di rifiuti radioattivi c'è, è stata depositata al Ministero della Transizione Ecologica. Sono in tutto sette le regioni coinvolte: Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia e Basilicata, Sicilia, Sardegna. Le aree potenzialmente idonee si trovano in tutte queste regioni ma ci sono delle province che si prestano meglio a ospitare questi depositi: sono Alessandria, Torino e Viterbo. Perché sono zone classificate come idoneità A. Attenzione, sono potenzialmente idonee: non sappiamo se sono considerate definitivamente idonee e quindi se compaiono nella Carta delle aree idonee depositata al ministero.

Sogin, la Società Gestione Impianti Nucleari, ha trasmesso l'altro ieri (15 marzo 2022) la Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e parco tecnologico, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 27, comma 5, del D. Lgs. 31/2010, ossia nei 60 giorni dalla chiusura della consultazione pubblica.

Come si è arrivati a questa cartina geografica

La Cnai è stata elaborata da Sogin sulla base degli esiti della più grande consultazione pubblica finora svolta in Italia su un'infrastruttura strategica per il Paese, avviata il 5 gennaio 2021 con la pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente Idonee (Cnapi) e conclusa il 14 gennaio scorso. La consultazione, gestita da Sogin nella massima trasparenza e completezza informativa, a cui hanno partecipato centinaia di soggetti direttamente interessati al progetto del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, si è articolata in tre fasi. Nella prima, durata sei mesi fino al 5 luglio 2021, Sogin ha raccolto oltre 300 osservazioni e proposte tecniche pervenute sulla Cnapi e sul progetto del Deposito Nazionale, da parte dei diversi soggetti interessati. A questa fase è seguito il seminario nazionale, svolto dal 7 settembre al 24 novembre 2021 e concluso il 15 dicembre 2021 con la pubblicazione degli atti conclusivi. I lavori del Seminario si sono articolati in nove incontri, tutti trasmessi in diretta streaming. Oltre alle sedute plenarie di apertura e chiusura si sono tenute sette sessioni di lavoro, una nazionale e sei territoriali, che hanno interessato le regioni coinvolte dalla Cnapi: Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia e Basilicata, Sicilia, Sardegna. Oltre 160 i partecipanti al Seminario, che ha visto gli interventi dei rappresentanti di Istituzioni ed Enti nazionali e locali, associazioni, comitati e singoli cittadini. Concluso il Seminario si è, quindi, tenuta nei 30 giorni successivi, come previsto dal d. lgs. 31/2010, una seconda fase di consultazione pubblica durante la quale i soggetti portatori di interesse hanno potuto presentare ulteriori osservazioni e proposte tecniche anche alla luce dei lavori svolti durante il Seminario Nazionale.

La proposta di Cnai che Sogin ha trasmesso al ministero della Transizione Ecologica è stata dunque predisposta sulla base delle oltre 600 tra domande, osservazioni e proposte, per un totale di oltre 25mila pagine costituite da atti, documenti, studi, relazioni tecniche e cartografie, complessivamente presentate nel corso di un anno a seguito della pubblicazione della Cnapi. La norma prevede ora che il ministero della Transizione Ecologica, acquisito il parere tecnico dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), approvi con proprio decreto la Carta, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. La mappa verrà, quindi, pubblicata sui siti internet di Sogin, dei due Ministeri e dell'Isin. La pubblicazione della Cnai avvierà quindi la fase di concertazione finalizzata a raccogliere le manifestazioni di interesse, non vincolanti, a proseguire il percorso partecipato da parte delle Regioni e degli Enti locali nei cui territori ricadono le aree idonee, con l'obiettivo di arrivare a una decisione condivisa del sito nel quale realizzare il deposito nazionale.

Tra le 67 aree idonee iniziali si è arrivati a una ulteriore scrematura che vede i comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure, in provincia di Alessandria e un'altra zonta compresa fra Alessandria, Castelletto Monferrato e Quargnento. Sono queste zone classificate A1 (massimo livello di idoneità). Così come per Carmagnola e Caluso, Mazzè, Rondissone, in provincia di Torino e Viterbo dove c'è il comune di Montalto di Castro. Altre undici sono classificate A2 e si trovano sempre nell’alessandrino, e poi tra la Bassa Toscana e la Tuscia: Siena, Grosseto, Viterbo, e tra la Puglia e la Basilicata: Bari, Matera e Taranto. Classificate come B sono le aree in Sicilia (provincia di Caltanissetta) e Sardegna (Oristanese e Campidano) e in classe C quelle «in zona sismica 2», tra Viterbo, Potenza, Matera, Trapani e Palermo.

