Cospito-Donzelli, Delmastro indagato per rivelazione di segreto d'ufficio: sarà ascoltato domani in procura

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è indagato dalla procura di Roma per rivelazione di segreto d'ufficio. Il dirigente di Fratelli d'Italia nei giorni scorsi ha rivelato al compagno di partito e vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli il contenuto di una relazione del Dap sulle conversazioni che l'anarchico Alfredo Cospito ha avuto in carcere nel regime di 41-bis. Donzelli a sua volta ha utilizzato quel contenuto per attaccare i deputati del Pd durante un dibattito alla Camera. Secondo l'indagine interna del ministero della Giustizia, quel documento non era né classificato, né secretato ma a divulgazione limitata. La procura però vuole vederci chiaro e per questo i giudici ascolteranno Delmastro domani.

Bonelli: ora dimissioni immediate

«Spiace che a fare chiarezza sulla vicenda di Donzelli e Delmastro non sia stato il ministero della Giustizia ma sia l'autorità giudiziaria che sulla base dell'esposto che ho presentato il 2 febbraio alla Procura della Repubblica di Roma oggi avrebbe indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio il sottosegretario Delmastro», ha detto il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che prosegue: «La risposta che il ministero della Giustizia mi ha fornito pochi giorni fa è un vero e proprio boomerang perché nelle intenzioni del ministro Nordio c'era una chiara volontà di difendere e salvaguardare politicamente Donzelli e Delmastro che irresponsabilmente avevano diffuso atti del Dap riservati».

«Perché sono un boomerang le dichiarazioni del ministero? Il ministero mi ha comunicato che gli atti sul caso Cospito che avevo formalmente chiesto, a differenza di Donzelli, non erano divulgabili non per segreto di Stato o segreto investigativo, come il ministro ha incredibilmente dichiarato in Parlamento, bensì per violazione del segreto di ufficio. Nel respingermi la richiesta di avere gli stessi atti che Donzelli ha reso pubblici, il ministero ha fatto riferimento a due norme per giustificare il diniego, ovvero art. 24/1990 e del D.M. del 25 gennaio 96 n. 115». Questo riferimento, continua Bonelli «è la prova che quegli atti erano riservati per stessa ammissione del ministero della Giustizia, quindi non c'entra nulla il segreto di Stato né il segreto amministrativo»uel punto

In aggiornamento