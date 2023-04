Decreto lavoro: meno tasse in buste paga, contratti a termine e addio al Reddito di cittadinanza. I punti del Cdm di domani

Il piatto forte sarà il decreto Lavoro, con un intervento sui contratti a tempo determinato e uno sconto sulle tasse per i redditi da lavoro medio-bassi. Ma il menu prevede anche una stretta all'attuale Reddito di cittadinanza, trasformato in un sostegno all'inclusione, un provvedimento in tema di disabilità e (forse) una norma sullo sport, alla voce "varie ed eventuali". Si preannuncia un consiglio dei ministri ricco quello in calendario per domani, lunedì 1 maggio, alle 11 del mattino. Una data simbolica, la festa dei Lavoratori, scelta non a caso per dare il via libera a una serie di interventi per modificare le norme sull'occupazione.

E proprio la data del 1 maggio ha innescato un botta e risposta tra Giorgia Meloni e i sindacati, in particolare la Cgil. Il cui leader, Maurizio Landini, ha accusato la premier di aver compiuto un atto di "arroganza" e "offesa ai lavoratori", scegliendo proprio la Festa del lavoro per convocare il cdm. Parole che Meloni giudica «incomprensibili»: «Vorrei ricordare al segretario Landini - rintuzza - che il Primo maggio ci sono molte persone che lavorano, dai camerieri ai medici, dalle forze dell'ordine fino ai tecnici che consentono lo svolgimento del concerto di piazza San Giovanni».

Il decreto Lavoro

Polemiche a parte, il provvedimento più corposo sul tavolo del cdm sarà il cosiddetto decreto Lavoro. In particolare, dovrebbe essere più facile ricorrere a contratti a tempo determinato per le imprese, con modifiche al decreto Dignità voluto dall'allora ministro Luigi Di Maio nel 2018. Rispetto a quell'impianto, resta l’assetto di fondo: il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato è libero per i primi dodici mesi, e poi condizionato per un periodo successivo fino a due anni. Mentre per un rinnovo che arrivi alla soglia dei trentasei mesi (quella massima anche a livello europeo) serve un passaggio presso gli uffici territoriali del ministero del Lavoro. Quello che cambia è la causale del contratto a tempo determinato, che in base alla vecchia norma (poi sospesa durante il periodo della pandemia) doveva essere giustificato da esigenze molto specifiche (legate ad esempio a necessità impreviste o picchi di produzione temporanei). Paletti che ora dovrebbero diventare più morbidi, con le circostanze che permettono di agevolare il ricorso ai contratti a termine fissati attraverso la contrattazione collettiva con i sindacati.

Giù le tasse per i redditi bassi

Previsto poi anche un intervento sul cuneo fiscale, ossia un abbassamento delle tasse per i lavoratori dipendenti sotto una certa soglia di reddito. Secondo i calcoli della vigilia, i benefici potrebbero andare a circa 13 milioni di lavoratori, con uno "sconto" medio sulle tasse calcolato in circa 15 euro a busta paga. Novità in vista anche per quanto riguarda l'inclusione lavorativa, con il superamento del Reddito di cittadinanza: al suo posto, arriverà un "assegno di inclusione" da 500 euro mensili (modulabili a seconda della situazione familiare) per chi ha un Isee fino a 9.360 euro. Per chi è occupabile, invece, ci sarà uno "strumento di attivazione" da 350 euro mensili, per avere diritto ai quali bisognerà entrare in un percorso di formazione.

Disabilità e sport

Infine, previste misure anche per quanto riguarda un sostegno alla disabilità, con un decreto legislativo «in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità». Mentre potrebbero slittare al prossimo cdm, previsto per giovedì, alcune norme che riguardano il settore sportivo (così come la nomina di alcuni prefetti, compreso quello di Roma).