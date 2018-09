Decreto Genova, c'è il "bollino" della Ragioneria: il testo al Quirinale

Sul decreto Genova arriva il bollino della Ragioneria di Stato. Il decreto urgenze, che contiene le misure per affrontare l'emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi, ha ottenuto il via libera dei tecnici del Mef. Il testo è quindi stato inviato al Quirinale dove verrà valutato dei tecnici della presidenza della Repubblica.





«Il decreto arriverà, ma non vuol dire che sarà soddisfacente. Bisognerà vedere cosa c'è scritto dentro dopo questo balletto fatto in una settimana e mezzo tra un ministero e l'altro». Così il presidente della Regione Liguria, ai microfoni di Radio Capital. «Mi sembra che il decreto venga fatto per escludere gli enti locali», continua Toti. «Mi dà l'impressione che il governo voglia gestire la situazione a Roma e non in Liguria. Ma va bene tutto, siamo laici, basta che si raggiungeranno i risultati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCHE«Mi auguro che venga indicato il nome del Commissario quando esce il decreto o immediatamente dopo, in modo da recuperare tempo», ha detto il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. «Serve un manager che sappia affrontare situazioni di emergenza, con capacità professionali importanti e che ci si dedichi a tempo pieno, per realizzare il ponte velocemente. Condivido le esclamazioni dei miei concittadini genovesi: abbiamo bisogno di un ponte».