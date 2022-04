Decreto aiuti, nuovo provvedimento in arrivo - quasi sicuramente lunedì - per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare il caro-energia. Si va dalle bollette, con le misure anti-aumenti prorogate anche nel terzo trimestre, alla benzina, con il taglio delle accise fino alla fine di giugno, esteso anche al metano. Intervento anche suil fronte dei rincari dei materiali, soprattutto nell'edilizia. La cifra sul tavolo è intorno ai sei miliardi ma non bastano e il governo si è dato ancora un po' di ore per cercare più risorse (si potrebbe arrivare fino a 8 miliardi) da destinare fin da subito alle famiglie e proteggere quel potere d'acquisto intaccato dall'inflazione galoppante.

Cuneo fiscale

La sforbiciata non è ancora decisa. Ma nel decreto aiuti è dato per «molto probabile» un piccolo taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori invocato dal Pd - e bocciato da Confindustria - per limitare i danni dell’impennata dell’inflazione innescata dal caro-energia. Sul tavolo ci sarebbero appena 700-800 milioni, dopo il miliardo e mezzo stanziato con la legge di bilancio per ridurre dello 0,8% i contributi a carico dei dipendenti con i redditi fino a 35mila euro. Una misura una tantum per il 2022 che ora, e sempre a tempo, potrebbe essere rafforzata. Anche se con queste risorse gli effetti sulle buste paga sarebbero limitati.

Bonus per le bollette

Certa, invece la conferma del bonus per le bollette di luce e gas per i redditi più bassi con un innalzamento del tetto Isee. Il limite per godere dell’agevolazione dovrebbe passare dagli attuali 12 mila euro (20 mila per chi ha almeno 3 figli a carico) a 14-15 mila. E sarà retroattivo: all’inizio lo sconto valeva solo fino 8 mila euro di Isee.

Sconto sulla benzina

Nel provvedimento entreranno anche la proroga fino al 30 giugno della riduzione di 30 centesimi delle accise di benzina e gasolio e l’estensione del credito d’imposta per le imprese energivore.

Bonus bollette reatroattivi, gli aiuti salgono a 8 miliardi. E per il gas arrivano i commissari

Aiuti oper le imprese che lavorano in Russia e Ucraina

A un altro pacchetto di misure per le imprese sta lavorando anche il Mise, che chiede un fondo ad hoc (probabilmente ci saranno 200 milioni) per aiuti alle aziende con rapporti con Russia e Ucraina che sono state quindi direttamente colpite dal conflitto ma punta anche, come compare nelle prime bozze, ad aumenti del credito d'imposta per i beni immateriali e per la formazione 4.0 e a risorse ad hoc per potenziare l'attrazione degli investimenti dall'estero.

Superbonus

Nel decreto ci sarà anche il prolungamento oltre il 30 giugno del termine per accedere al superbonus per le villette. Il termine dovrebbe essere prorogato al 30 settembre e per poter usufruire dell'agevolazione dovrebbe bastare il pagamento entro quella data del 30% dei lavori complessivi. L'intervento dovrà poi essere completato entro la fine dell'anno.