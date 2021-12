Covid choc, oltre un quarto dei decessi registrati in Lombardia. Il Sars-Cov2 ha ucciso in due anni oltre 35mila lombardi.

Una strage. Con i 36 decessi di oggi, giovedì 30 dicembre, la Lombardia, da inizia pandemia, è arrivata a contare 35.044 vittime che hanno perso la vita per il Covid, oltre il 25,5% di quelle che sono state registrate in Italia in questi due anni drammatici.

I numeri fanno davvero paura e la Lombardia è la Regione che ha pagato il prezzo più alto per numero di deceduti, perchè è come si fosse scomparso un Comune di medie dimensioni. I morti si sono registrati soprattutto nella prima ondata. Ed ora che la quarta picchia ancora duro e Milano è un mega focolaio, il più esteso d’Italia, la Lombardia trema ancora di fronte al nemico invisibile.

La Lombardia, che quasi sicuramente sarà gialla dal 3 gennaio, sta affondando? «Il picco di contagi è perché facciamo tanti tamponi. Ma gli ospedali reggono», risponde Guido Bertolaso, consulente della Regione per la campagna vaccinale. Gli infettati aumenteranno ancora e s’attende il picco a metà gennaio.

CORSA TERZA DOSE Non cessa la corsa alla terza dose per alzare la diga contro il virus: al momento la dose booster è stata somministrata a 3,37 milioni di cittadini lombardi, mentre 1,35 milioni si sono recentemente sottoposti alla seconda somministrazione.

POTENZIATI I POSTI LETTI Con l’aumento degli infettati crescono anche i ricoveri. L’assessorato regionale al Welfare, guidato da Letizia Moratti, ha deciso di aggiungere «altri 78 posti in terapia intensiva». E se necessario saranno attivati tre moduli nell’ospedale temporaneo in Fiera, per un totale di 45 letti. Infine, altri 800 posti – nei diversi ospedali in prima fila contro la quarta ondata - per pazienti positivi, ma non in condizioni critiche.

(FOTO ARCHIVIO)