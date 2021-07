La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dell'attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nel suo appartamento a Roma in zona Madonna del Riposo, ipotizzando il reato di morte come conseguenza di altro delitto, che si configura nei casi di morte per droga. Il procedimento è coordinato dal sostituto procuratore Francesco Minisci.

