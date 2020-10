De Magistris choc: «La Campania andrà sicuramente in lockdown. Ci sono solo 15 posti in terapia intensiva»

Sono parole amare quelle di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che commenta a Radio anch'io con Giorgio Zanchini, su Rai Radio1, le ultime misure di contenimento del Covid da parte della Regione Campania. Secondo De Magistris, la Campania andrà «sicuramente al lockdown», perché in terapia intensiva «sono rimasti solo 15 posti». Numeri impietosi, con una pandemia ormai fuori controllo con centinaia di casi al giorno.

«Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. Le persone a casa sono sole, appena aumenta la febbre vanno in ospedale, il virus è fuori controllo, la medicina territoriale è stata smantellata già prima della pandemia. De Luca ha vietato anche ai medici di dire la verità. Il tampone viene fatto dopo molti giorni», le parole del sindaco partenopeo.

«Il problema non sono i ragazzi. Non prendiamocela con i cittadini che hanno avuto in gran parte un atteggiamento responsabile. Andremo sicuramente al lockdown in Campania, sono rimasti 15 posti in terapia intensiva», ha aggiunto l'ex pm. «Che tristezza chiudere le scuole appena riaperte. Adesso il tema centrale è facciamo presto. In questo momento bisogna essere uniti, bene la marcia indietro del governo, Conte forse era stanco l'altra sera in conferenza stampa. La gente sta capendo che bisogna essere responsabili ma non rinunciare subito agli altri diritti».

