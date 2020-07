De Luca: «Milano non si ferma? Poi conta i morti». Salvini e Meloni: «Disgustoso»

Dopo l'affondo di De Luca, arrivano le reazioni. In merito alle dichiarazioni su Bergamo e Milano - «si sono fermati per contare i morti» - il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato: «Mi dispiace questo livore nei confronti di Regione Lombardia. Quando si è in campagna elettorale si esagera sempre, si dicono delle cose che sarebbe meglio non dire». Anche Matteo Salvini ha risposto a De Luca con un post su Facebook: «Invece di occuparsi di smaltire 5 milioni di ecoballe e tonnellate di rifiuti tossici, invece di riaprire i troppi ospedali che lui e la sinistra hanno chiuso, il signor De Luca passa il suo tempo a darmi del razzista e a infangare i morti. Disgustoso». Su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive: «Parole disgustose da parte del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, senza alcun rispetto per i cittadini, i medici e le vittime da Coronavirus di Milano, Bergamo e Brescia. De Luca, vergognati e chiedi scusa».

Nuova ordinanza in Campania. «È pronta una nuova ordinanza per la chiusura dei negozi dove non solo gli addetti, ma anche i clienti, non usano le mascherine di protezione». Lo ha detto ai giornalisti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Non sono preoccupato, sono preoccupatissimo - ha aggiunto De Luca - a settembre, con la ripresa delle scuole, si rischia la ripresa del contagio e a quel punto si dovrà chiudere tutto».



Alla consegna del primo treno "Rock" di Trenitalia, Vincenzo De Luca dedica quasi metà del suo intervento alle mascherine anti-coronavirus ed ai rischi di una ripresa dell'epidemia.

EAV e le altre aziende di trasporto regionale - ha detto il presidente della Campania - debbono seguire l'esempio di Trenitalia, e bloccare i mezzi dove ci sono passeggeri senza mascherina. Bisogna indicarli all'indignazione pubblica - ha aggiunto De Luca - sono cafoni incivili, che mettono a rischio la salute degli altri

Se il Governo apre, com'è giusto, alla mobilità interregionale dobbiamo prevedere comportamenti responsabili da parte dei cittadini. Altrimenti avremo un ritorno del contagio a settembre

Ultimo aggiornamento: 14:10

